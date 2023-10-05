Норвегия увеличит свой оборонный бюджет на 20 процентов в 2024 году

Норвегия увеличит оборонный бюджет примерно на 20% в 2024 году, пишет норвежская газета VG со ссылкой на министра финансов Трюгве Слагсволда Ведума… Это примерно на 20 процентов больше бюджета, принятого на 2023 год”, – цитирует Ведума издание. высказывание.

Премьер-министр Йонас Гарс Стере заявил, что дополнительные деньги будут использованы для оказания военной помощи Украине, а также “Чтобы повысить обороноспособность Норвегии. Мы досрочно достигнем поставленной цели, согласно которой мы должны достичь 2% ВВП в 2026 году”, – заявил министр финансов в интервью изданию VG. Речь идет о программе НАТО. тратить не менее 2% ВВП на оборону, что он пообещал реализовать на последнем саммите.

Ожидается, что государственный бюджет Норвегии будет представлен 6 октября.