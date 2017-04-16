Норвегия выразила надежду на улучшение торговых связей с Россией

Министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг надеется на улучшение отношений между Норвегией и Россией и расширение двусторонних торговых связей.

Сандберг выразил надежду на то, что этому будет способствовать возобновление работы межправительственной российско-норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Первое с 2013 года заседание комиссии пройдет в Москве 20 апреля.

«Я очень надеюсь на то, что сторонам будет что обсудить. У Норвегии должна быть возможность торговать с Россией, у России — с Норвегией», — отметил министр.

Торгово-экономические отношения двух стран переживают спад после того, как Норвегия в 2014 году присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза. Россия ввела ответные меры, которые не позволили норвежским производителям рыбы и морепродуктов поставлять свой товар на рынок РФ, сообщает ТАСС.

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