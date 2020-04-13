Норвегия выслала российских дипломатов

Персонал правительства Норвегии не 15 сотрудников российского посольство объявило грата. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил МИД Норвегии.

В министерстве объяснили такое решение изменением ситуации с безопасностью в Европе и усилением разведывательной угрозы со стороны России. Российским дипломатам было приказано в ближайшее время покинуть территорию Норвегии.

«Это важный шаг в борьбе с деятельностью российской разведки в Норвегии и ее сокращении, защищающий тем самым наши национальные интересы», — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюйтфельдт.

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Он сказал, что в настоящее время Россия представляет наибольшую разведывательную угрозу для Норвегии.

“Мы очень серьезно к этому относимся и сейчас принимаем меры против деятельности российской разведки в нашей стране. Мы не допустим, чтобы российские спецслужбы работали в Норвегии под дипломатическим прикрытием”, — заявил глава МИД Норвегии.