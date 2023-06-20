Норвежские компании могут быть обязаны составлять 40% своих советов директоров

В Норвегии правительство разработало закон, согласно которому не менее 40% членов советов директоров крупных и средних компаний должны быть женщинами.

О содержании законопроекта, заявил на пресс-конференции министр торговли и промышленности Норвегии Ян Кристиан Вестре.

“Норвегия стала первой страной в мире, которая сделала шаг в этом направлении”, – цитирует министра агентство Bloomberg. говоря.

Новый законопроект может охватывать 20 000 крупных и средних компаний.

Если законопроект будет одобрен, к 2028 году не менее 40 процентов директоров норвежских компаний будут женщинами. .