Норвежские компании могут быть обязаны составлять 40% своих советов директоров

В Норвегии правительство разработало закон, согласно которому не менее 40% членов советов директоров крупных и средних компаний должны быть женщинами.
О содержании законопроекта, заявил на пресс-конференции министр торговли и промышленности Норвегии Ян Кристиан Вестре.
“Норвегия стала первой страной в мире, которая сделала шаг в этом направлении”, – цитирует министра агентство Bloomberg. говоря.
Новый законопроект может охватывать 20 000 крупных и средних компаний.
Если законопроект будет одобрен, к 2028 году не менее 40 процентов директоров норвежских компаний будут женщинами. .