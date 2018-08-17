Новая скважина появится в Горячем Ключе

В городе также планируют построить две накопительные емкости объемом 2 тыс. куб. м.

Для этого уже готовят техническую документацию. Стоимость проекта составляет более 50 млн рублей.

«Решение проблемы водоснабжения в Горячем Ключе — одна из основных задач. В настоящее время ведутся работы по бурению скважин. Это позволит увеличить объем подаваемой воды для жителей города. Дополнительно проводится замена верхних сетей. Систематически проводятся ремонты накопительных башен», — рассказал начальник управления жизнеобеспечения городского хозяйства Горячего Ключа Константин Ивженко.

Новая скважина позволит стабилизировать подачу воды, так как основной водозабор исчерпал ресурс еще в середине июня. Чтобы вода соответствовала качеству, необходимо пробурить колодец глубиной 185 м. Сделать это планируют в течение двух недель. Работы ведутся на средства из городского бюджета.

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