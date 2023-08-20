Новая волна протестов: 100 тысяч израильтян вышли на улицы

В Израиле уже 33-ю субботу подряд во многих городах страны проходят массовые акции протеста против судебной реформы, проводимой правительством Биньямина Нетаньяху. Самый крупный митинг традиционно проходил на территории комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве, пишет ТАСС.

Среди выступавших на митинге были только женщины.

Во время акции митинг, протестующие активно поднимали израильские флаги и скандировали демократические лозунги.

По данным израильского 13 канала, нынешняя акция в Тель-Авиве собрала чуть более 100 000 участников. В тот вечер демонстрации прошли во многих других городах страны.