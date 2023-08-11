Новая Зеландия назвала Россию, Китай и Иран угрозой безопасности страны

Впервые Новая Зеландия опубликовала список угроз национальной безопасности страны, в который вошли Российская Федерация и Китай.

В отчете NZSIS (разведывательной службы Новой Зеландии) говорится, что основные угрозы безопасности включают насилие, экстремизм, иностранное вмешательство и шпионаж. Китай, Россия и Иран входят в число стран, способных нанести Новой Зеландии «значительный ущерб».

Разведка утверждает, что главную угрозу для страны представляет Китай, а действия России строго направлены против Новой Зеландии. .