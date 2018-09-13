Нового маскота сборной Беларуси по футболу изготовили в Краснодаре

Маскот Ваяр стал частью бренда сборной Беларуси по футболу в 2016 году.

Первая версия выглядела как воин в железных доспехах и не пользовалась популярностью у детей. Из-за этого в Белорусской федерации футбола накануне старта сборной в Лиге наций задумались о рестайлинге костюма Ваяра.

В качестве исполнителя федерация выбрала фабрику по производству и продаже роботов-трансформеров «Лига роботов», которая находится в Краснодаре.

«Там хотели рыцаря в современном исполнении, чтобы можно было показать мощь команды и ее цвета. В нашем каталоге имелся костюм Оптимуса Прайма (персонажа «Трансформеров»). Это автобот, положительный персонаж. Его мы взяли за основу для Ваяра. Выкрасили в белый цвет и изменили некоторые детали», — рассказала менеджер «Лиги роботов» Наталья Беретарь.

Она рассказала, что Ваяру сделали крылья побольше, модернизировали шлем, чтобы он был больше похож на рыцаря, а не героя «Трансформеров». На детали костюма нанесли фирменный белорусский орнамент.

Костюм Ваяра выполнен из этиленвинилацетата (или гибкой резины), состоит из 16 элементов и весит около 13 кг. Его рост — 2,3 м. Высота ступней — 35 см. В шлем костюма встроен преобразователь голоса (режимы «Детский» и «Взрослый»), а в нагрудный элемент — внешний аккумулятор и колонки.

По команде с трехкнопочного пульта в руке аниматора костюм воспроизводит звуки трансформации, стрельбы, шагов, некоторые фразы из фильма «Трансформеры» и обладает функцией записи аудио. У него есть датчики движения, элементы подсветки шлема, корпуса, ног и оружия, пишет «Ту бай медиа».

Previous

Next

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник