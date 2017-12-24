Новогодний кадетский бал прошел в Новороссийске

Бал Новороссийского казачьего кадетского корпуса прошел в девятый раз. Мероприятие уже приняло масштабы городского мероприятия.

Подготовка к нему шла почти с начала учебного года. Ученицы Новороссийского педагогического колледжа и старшеклассницы некоторых школ города посещали уроки хореографии в корпусе, вместе с кадетами они учились танцевать вальс и мазурку.

Мероприятие традиционно прошло в концертном зале Морского вокзала. Гостей встречал духовой оркестр и юные барабанщики.

Праздник посетили главный консультант департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края Анна Дорофеева, атаман Таманского казачьего отдела Герой Кубани Иван Безуглый, атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин, депутат городской думы Андрей Антонов, прокурор Новороссийска Александр Казимиров. Они поздравили всех присутствующих с наступающим Новым годом, вручили благодарственные письма и подарки.

«Сегодня кадеты, практически полным составом, участвуют в организации этого праздника. Спасибо вам, дорогие ребята. Поверьте, впереди вас ждет великое будущее, но эти годы кадетства навсегда останутся в вашем сердце», — цитирует директора Новороссийского казачьего кадетского корпуса Юрия Постникова пресс-служба мэрии города.

Фото пресс-службы администрации Новороссийска.

Фото пресс-службы администрации Новороссийска.

Фото пресс-службы администрации Новороссийска.

Фото пресс-службы администрации Новороссийска.

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