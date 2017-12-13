Новогодняя горячая линия Роспотребнадзора будет работать на Кубани до 18 декабря

Ее открыли для того, чтобы жители края могли проконсультироваться перед покупкой подарков к Новому году.

Сотрудники Роспотребнадзора уже ответили на десятки вопросов. И звонки продолжают поступать. Специалисты готовы рассказать, на что обращать внимание при покупке одежды, обуви, техники и других популярных подарков.

К примеру, на упаковке со сладостями нужно обязательно проверить дату фасовки, срок годности и посмотреть, кто изготовитель. Консультанты дадут инструкцию, кому предъявлять претензии, если товар оказался некачественным. Еще есть время задать интересующий вопрос. Телефон горячей линии Роспотребнадзора по качеству новогодних подарков: 8(861)226-40-74.

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