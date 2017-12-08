Новороссиец в заключении шантажировал школьников фотографиями

Верховный суд республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины.

Его признали виновным в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями детьми.

Уроженец Новороссийска отбывал наказание по приговору Краснодарского краевого суда в исправительной колонии в Адыгее. В суде установили, что с ноября 2015 года по апрель 2016 года он с помощью мобильного телефона в социальных сетях под различными псевдонимами вел переписку с семью детьми. Во время общения он вводил несовершеннолетних в заблуждение и получал их фотографии интимного характера. Затем под угрозой распространения полученных снимков, злоумышленник требовал от детей их другие фотографии в обнаженном виде.

Суд осудил мужчину на 25 лет с ограничением свободы на два года и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 15 лет. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

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