Новороссийская компания выплатит 4,7 млн долларов по облигациям

Деньги выплатит ООО «ДелоПортс» в виде купонного дохода по биржевым облигациям.

По итогам второго купонного периода ООО «ДелоПортс» — один из крупнейших стивидорных холдингов России, объединяющий активы группы компаний «Дело» в зерновом и контейнерном сегментах, выплатит 4,7 млн долларов. Выплата состоится в период с 9 октября по 9 апреля. Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации, составил 33,66 доллара или 6,75% годовых.

Биржевые облигации RU000A0ZZ2A5 номиналом 1000 долларов были выпущены в марте 2018 года. Общий объем эмиссии составил 140 млн долларов.

По итогам 2019 года выручка компании составила 8,79 млрд рублей. По сравнению с 2016 года она выросла на 12,7%, сообщает РБК-Краснодар.