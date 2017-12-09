Новороссийск и Надым подписали соглашение о сотрудничестве

Делегация города-героя прибыла поздравить надымчан с 87-й годовщиной образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Города заключили соглашение о сотрудничестве двух городов.

В аэропорту гостей с юга встретил глава Надымского района Леонид Дяченко. На въезде в город новороссийцев приветствовали артисты в ненецких костюмах с северными угощениями, затем они посетили скульптурную композицию «Мамонты».

В администрации состоялась рабочая встреча, на которой стороны обсудили основные направления в работе.

В совместных планах — работа по ознакомлению с жизнью, историей, культурой и традициями Надымского района и города-героя Новороссийска с привлечением широких кругов общественности, населения, культурных, просветительских и других учреждений и организаций, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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