Новороссийск, Крымский район и Геленджик останутся без воды

Из-за серьезной аварии на Троицком групповом водопроводе временно прекратят подачу воды.

Ее не будет в домах жителей Новороссийска, Геленджика, Крымска, ряда населенных пунктов в Крымском районе: в станице Троицкой, хуторах Новотроицком, Черноморском, Веселом Южного сельского поселения, в селе Молдаванском, поселке Саук-Дере, станицах Нижнебаканской и Неберджаевской.

Глава Крымского района Сергей Лесь провел со своими заместителями экстренное совещание. Организуют подвоз воды во все социально значимые объекты и жителям муниципалитета. В учреждения здравоохранения, в которых нет запасов воды, и в кадетский корпус чистая вода будет доставлена в течение получаса. В жилые микрорайоны подвоз начнется с 7:00 14 ноября.

Воду будут доставлять жителям Крымска пять машин. Ее можно будет набрать на улице Маршала Жукова, микрорайонах «Платан» и «Озерки», а также в центре. Еще одна машина будет возить воду в детские сады и школы.

Руководитель района выехал на место аварии. Службы готовы оказать всю необходимую помощь для скорейшей ликвидации аварии, подчеркнул Лесь.

Не будут работать 18 детских садов: № 3, 4, 5 ,6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 33, 35, центр № 10, дошкольные группы при школе № 11.

Также 14 школ будут работать по сокращенному расписанию: № 1, 2, 3, 6, 9, 10, 16, 24, 25, 45, 14, 22, гимназия № 7, школа № 11, сообщает пресс-служба администрации Крымского района.

«В связи с аварией на магистральном водоводе 13 и 14 ноября в некоторых районах Геленджика возможно ограничение водоснабжения. Принимаются все меры для устранения аварии», — сообщает пресс-служба администрации курорта.

Жителей просят запастись водой и предупредить соседей.

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