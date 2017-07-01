Новороссийск представит Кубань в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Об этом стало известно 1 июля на форуме органов территориального общественного самоуправления.

Представители из десяти муниципалитетов края делились опытом работы органов ТОС, обсуждали задачи на будущее, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Город стал победителем регионального этапа федерального конкурса «Лучшая муниципальная практика» среди городских поселений. В октябре он будет представлять Краснодарский край в Москве на заключительном этапе этого конкурса.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко напомнил, что на территории Новороссийска создано 125 органов ТОС, в которых работает 385 человек. Средняя нагрузка на одного общественника составляет 740 жителей.

За 2016 год ТОС провели более 2,3 тыс. мероприятий. В прошлом году общественники провели около 3 тыс. субботников по наведению санитарного порядка.

Опыт Новороссийска признали передовым. Другим муниципалитетам на форуме рекомендовали изучить эту практики и внедрить ее в своих поселениях.

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