Новороссийск принял участие в «Кубанской ярмарке»

Город-герой презентовал свой сельскохозяйственный потенциал в нескольких направлениях: от консервов до изысканных вин. У прилавков — настоящий аншлаг.

Как отметил глава муниципалитета Игорь Дяченко, в этом году стало популярным работать в сфере сельского хозяйства.

«Видно, что люди хотят выращивать, хотят и тепличное хозяйство, и птицеводство, и кроликов, нутрий разводить. Спасибо администрации края, которая дает субсидии. Новороссийску за девять месяцев текущего года уже выдано 67 млн рублей субсидий только на хозяйства. В прошлом году получили 30 млн», — сказал глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Увеличение количества крестьянско-фермерских хозяйств и появление новых предприятий, по мнению главы города, поможет эффективно развивать отечественный агропромышленный кластер в условиях международных санкций.

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