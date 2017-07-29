Новороссийск с начала года посетили более 700 тыс. туристов

Из них 300 тыс. человек прошли туристическими маршрутами, которые предлагает город.

В Новороссийске есть шесть муниципальных и 12 ведомственных пляжей, две рекреационные зоны и два кемпинга. В городе идет подготовка к разработке концепции развития пляжных территорий. Планируется как дальнейшее благоустройство и расширение существующих пляжей, так и создание новых, например, в районе IV очереди набережной. В следующем году новое качество получит пляж в Урочище Широкая балка, власти планируют развивать весь берег до Утриша.

Особое внимание уделяют организации зон для купания людей с ограниченными возможностями. Они уже оборудованы в Алексино, Мысхако, Южной Озерейке, на Косе и в Дюрсо.

В прошлом году от туристической сферы Новороссийска в бюджеты всех уровней поступило 60 млн рублей. Ожидается, что в 2017 году эта сумма будет не меньше, сообщает пресс-служба мэрии города.

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