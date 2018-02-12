Новороссийские десантники во время перехода до Рязани достигли Ростова-на-Дону

В городе 30 офицеров посетили место боевой славы и возложили цветы к Вечному огню.

А после провели для горожан показательные выступления. Теперь голубые береты направляются в Каменск-Шахтинский.

Патриотический марш-бросок десантников стартовал в Новороссийске 3 февраля. Бойцы прошли уже больше 150 км. Финальной точкой похода станет Рязань. Марафон приурочен к 100-летию образования Красной армии, завершится он 20 февраля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», десантники сняли видео специально для телеканала «Кубань 24».

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