Новороссийский исторический музей стал участником проекта «Территория Победы»

Цель проекта – создание единого музейного пространства по истории Великой Отечественной войны.

«Это позволит широко распространять знания о России как о стране, спасшей мир от фашистской угрозы, консолидировать усилия государства и общества в изучении российской истории и противодействовать попыткам ее искажения, обеспечит системную работу в деле воспитания патриотизма», — отметили в пресс-службе музея-заповедника.

Центральный музей Великой Отечественной войны стал инициатором проекта «Территория Победы» и базовым научно-методическим центром Министерства культуры Российской Федерации.

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