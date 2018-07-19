Новороссийский комбинат хлебопродуктов удвоил выручку

Выручка по итогам первого полугодия составила 7,19 млрд рублей.

Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Чистая прибыль НКХП также увеличилась почти вдвое — в 2018 году показатель вырос до 1,45 млрд рублей.

По итогам 2017 года чистая прибыль выросла на 56,8%, составив 2,4 млрд рублей. Выручка предприятия выросла на 51,6% — до 7,9 млрд рублей. Для сравнения, по итогам 2016 года выручка компании составила 5,2 млрд рублей, чистая прибыль — 1,52 млрд рублей.

ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» — один из крупнейших в России зерновых терминалов. Его заявленная перевалочная мощность составляет 3,5 млн т в год, это ставит его на второе место после «Новороссийского зернового терминала», входящего в структуру ПАО «Новороссийский морской торговый порт», сообщает «РБК Краснодар».

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