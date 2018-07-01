Новороссийский музей подготовит виртуальную выставку в рамках «Территории Победы»

Проект получил название «Художники на Малой Земле».
Планируется, что выставка станет первой виртуальной работой Новороссийского исторического музея-заповедника в сотрудничестве с Центральным музеем Великой Отечественной войны, сообщает «Новороссийский рабочий».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось, что музеи заключили договор об обмене выставками в рамках проекта «Территория Победы». Его цель — создание единого музейного пространства по истории Великой Отечественной войны.
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