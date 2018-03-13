Новороссийский музыкальный колледж имени Шостаковича отметит 50-летие

С 22 марта по 17 мая в учебном заведении проведут цикл праздничных концертов.

В Новороссийском колледже имени Шостаковича 22 марта состоится отчетный концерт отделения «Оркестровые духовые и ударные инструменты». Также пройдут отчетные концерты отделения «Инструменты народного оркестра» — 18 апреля, отделения «Оркестровые струнные инструменты» — 20 апреля, отделения «Хоровое дирижирование» — 26 апреля. А 4 мая свое творчество представят студенты, преподаватели и творческие коллективы отделений «Музыкальное искусство эстрады» и «Хореографическое творчество». На 16 мая запланирован отчетный концерт отделения «Фортепиано».

Юбилейные торжества завершит гала-концерт «Нам 50!». Для зрителей выступят солисты и творческие коллективы колледжа. Мероприятие состоится в Новороссийском городском театре 17 мая.

С инициативой открыть в Новороссийске музыкальное училище выступил композитор Дмитрий Шостакович. Об этом он заявил, когда в марте 1961 года посетил Новороссийск. Он побывал на многих предприятиях, а также в детской музыкальной школы № 1.

В мае 1967 года министр культуры СССР Екатерина Фурцева приняла решение открыть в Новороссийске музыкальное училище. В 1992 году училищу присвоили имя Дмитрия Шостаковича. В 2012 году учреждение получило статус колледжа, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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