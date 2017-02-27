Новороссийск в первый день инвестфорума подписал 11 соглашений

Глава Новороссийска Игорь Дяченко 27 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписал 11 соглашений на сумму более 17 млрд рублей.

Делегация города представила портфель инвестиционных проектов, нацеленных на развитие внутреннего туризма, агропромышленного комплекса и промышленности. В ближайшие годы в городе будет организовано развитие пляжных территорий в Мысхако и Дюрсо, строительство гостиницы в Абрау-Дюрсо, реконструкция базы отдыха в Широкой Балке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации города.

Новороссийск представил 39 новых инвестиционных площадок для разработки бизнес-идей. Это территории, которые имеют инфраструктуру и могут послужить базой для организации новых производств и туристических объектов.

По словам Дяченко, всего на форуме планируется заключить 14 инвестиционных соглашений, их сумма может превысить 30 млрд рублей.

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