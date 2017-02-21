Новороссийский порт за месяц увеличил грузооборот на 6,4%

В Новороссийском морском торговом порту за январь увеличился грузооборот до 12,7 млн т.

Это на 6,4% больше, чем показатель за январь 2016 года. Перевалка наливных грузов в январе составила 9,7 млн т. Она выросла на 3,9% по сравнению с прошлогоднем показателем.

В январе перевалка навалочных грузов за счет роста объемов зерна и угля увеличилась на 34,5% до 1,3 млн т. Перевалка генеральных грузов за месяц росла по всем категориям. Общий рост составил 7,5%. Показатель увеличился до 1,1 млн т.

Контейнерооборот группы в январе составил 451 тыс. т, сообщает пресс-служба Новороссийского морского торгового порта.

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