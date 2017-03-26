Новороссийскую таможню возглавил Владимир Литвин

Начальником Новороссийской таможни в марте стал подполковник таможенной службы Владимир Литвин.

Соответствующий приказ ФТС России был подписан 20 марта.

Владимир Литвин родился 8 сентября 1980 года в Ростове-на-Дону. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России и Российскую таможенную академию. В таможенных органах — с 2002 года. Проходил службу на разных должностях среднего и старшего начальствующего состава Южного таможенного управления: от таможенного инспектора до первого заместителя начальника Астраханской таможни.

Литвин награжден нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», медалью «Дмитрий Бибиков», медалями «За службу в таможенных органах».

Женат, воспитывает дочь, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Источник