Новороссийскую военно-морскую базу проверят на боеготовность

Штаб Южного военного округа 15 марта начал проверку боеготовности Новороссийской военно-морской базы.

В связи с этим корабли бригады охраны водного района вышли в полигоны боевой подготовки. Там они выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным и воздушным целям.

Малые противолодочные корабли отработали поиск и уничтожение подводных лодок. Подразделения береговых войск совершили марш в 150 км и приступили к практическим действиям на полигонах. Военные отработали отражение наступления условного противника.

На флотских и береговых полигонах к отработке практических задач привлекли более десяти кораблей и судов обеспечения. Всего задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», внезапная проверка боеготовности началась 13 марта в соединениях Южного военного округа. В ней задействовано почти 6 тыс. военнослужащих. В Черном море в рамках проверки развернули ракетные комплексы «Бастион».

Источник