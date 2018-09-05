Новую систему пенсионных накоплений вынесут на публичное обсуждение осенью

Сейчас проговаривают нюансы и технические моменты механизма индивидуального пенсионного капитала.

Концепцию новой системы пенсионных накоплений вынесут на общественное обсуждение в октябре-ноябре этого года. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Ранее Минфин рассчитывал разместить проект для общественного обсуждения в августе.

Минфин и ЦБ предложили новую систему пенсионных накоплений в 2016 году. Она предусматривает, что взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя делает сам работник, отчисляя на это по умолчанию 6% от своей зарплаты — с возможностью отказаться от уплаты, увеличить или снизить эту сумму.

Основной спор шел вокруг способа вступления гражданина в систему. Рассматривались два варианта: автоподписка (автоматическое включение с возможностью отказа) и авторегистрация (включение через работодателя), сообщает ТАСС.

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