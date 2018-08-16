Новые фильмы Быкова и Мещаниновой представят на кинофестивале в Торонто

Международный кинофестиваль в Торонто, который пройдет с 6 по 16 сентября, объявил список участников.

«Завод» Юрия Быкова и «Сердце мира» Наталии Мещаниновой вошли в программу «Современное мировое кино», сообщается на официальном сайте смотра.

Фильм Мещаниновой рассказывает о ветеринаре, который работает в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак. В российский прокат картина выйдет 27 сентября.

Показ «Завода» на фестивале в Канаде станет премьерой ленты.

Кинофестиваль в Торонто проводится с 1976 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фильм «Сердце мира» Наталии Мещаниновой получил Гран-при «Кинотавра-2018». Картина также завоевала приз за лучшую мужскую роль и приз Гильдии киноведов и кинокритиков имени Даниила Дондурея. Трейлер фильма появился в сети 8 июня.

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