Новые корпуса детских садов позволят закрыть очередь в ЮМР Краснодара

Мэр краевой столицы Евгений Первышов 4 января совершил рабочий объезд и обсудил срок ввода в эксплуатацию новых зданий детских садов № 46, 115, 223, 230, 232 и 233.

Глава города осмотрел новые блоки детских садов: кабинеты специалистов, игровые комнаты, музыкальные залы, прошел по прилегающей к зданиям территории.

«Важно, что мы доказали жителям Юбилейного микрорайона, что приоритетные задачи, которые мы взяли на себя, выполняются вовремя и в срок. Завершение строительства этих корпусов позволит закрыть существующую очередь среди детей Юбилейного микрорайона в возрасте от 3 до 7 лет. Это новые и комфортные здания. Теперь необходимо оперативно организовать закупку оборудования и мебели, завершить процедуру сдачи в эксплуатацию, чтобы детские сады смогли принять детей», — сказал Первышов.

Замдиректора городского департамента образования Денис Погожев отметил, что в новых блоках детсадов основные работы завершены. Необходимые средства для закупки оборудования и мебели предусмотрены в бюджете 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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