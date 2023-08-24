Новые льготы получили дети тех, кто погиб, защищая страну

Указы нашего Президента от 21 декабря 2022 года «О мерах по реализации административных реформ нового Узбекистана» и от 13 марта 2023 года «За защиту Родины и мир нашей страны В соответствии с Приказом Министерства дошкольного и школьного образования и Министерства экономики и финансов «О мерах по усилению социальной поддержки членов семей погибших военнослужащих и служащих» в дошкольное образование вносятся изменения и внесены дополнения в положение о порядке оплаты содержания детей в школах-интернатах и ​​организациях. Согласно ему, дети женщин, потерявших кормильцев, а также дети военнослужащих и служащих, погибших в результате ранений, сотрясений мозга или инвалидности при защите Родины и мира нашей страны, независимо от квоты , отец – делается дополнение об освобождении от выплаты по беременности и родам.

Документ опубликован в национальной базе правовых документов и вступил в силу 22 августа 2023 года.