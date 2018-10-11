Новый бренд Геленджика создадут до конца 2018 года

На курорте в октябре стартует голосование по выбору трех лучших проектов бренда.

Старт конкурсу по разработке концепции туристического бренда Геленджика дали в августе. За это время креативные агентства из Краснодара, Москвы, Новосибирска и Владивостока подготовили 12 конкурсных работ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации города.

На заседании экспертного совета 11 октября каждое агентство представило визуальную презентацию логотипа и слогана курорта, фирменные цвета и шрифты, которые будут использоваться при оформлении рекламных щитов, рекламы на транспорте, сувенирной продукции города, во время промо-компаний и туристических выставок.

По результатам заседания экспертный совет выбрал семь конкурсных работ. Их доработают, и уже в конце октября начнется интернет-голосование по выбору трех лучших проектов. Также жителей курорта будут опрашивать на улицах. Затем к выбору победителя конкурса присоединятся жители всей России, которые смогут в интернете проголосовать за понравившийся проект.

Новый бренд Геленджика станет известен в преддверии Нового года.

Ознакомиться с конкурсными работами можно здесь.

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