Новый Центр инжиниринга будет работать при Гарантийном фонде Кубани

18 июля в 20:48

Всего в России их около десяти. За помощью сюда могут обратиться, например, промышленники. Консультанты подскажут, как запустить новое производство или расширить уже существующее, помогут с сертификацией продукции и оценят эффективность импортозамещения.

«Что для предприятия здесь можно получить? Это те услуги, которые касаются, в том числе, получения технологической готовности предприятия. Разработка бизнес-планов — тот аудит, который может понадобиться предприятию, в том числе пожарный аудит. Также мы говорим о маркетинговых инструментах, которые помогут с позиционированием. В том числе говорим об изучении стратегии предприятия и подготовке к модернизации», — пояснила советник министра экономического развития РФ Юлия Алферова.

Большинство услуг, которые среднему и малому бизнесу оказывают инжиниринговые компании, предприниматели могут получить практически бесплатно, с компенсацией затрат до 95%. В Краснодарском крае поддержка бизнеса с каждым годом становится масштабнее: в регионе работают несколько фондов. Среди них — гарантийный, фонды микрофинансирования и развития промышленности.

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