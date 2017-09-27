Новый глава Абинского района вступил в должность

На очередной сессии 27 сентября депутаты местного совета избрали руководителя муниципалитета. Им стал Петр Мироненко.

Для района он человек не новый, ранее был главой Светлогородского сельского поселения, а после — Абинска.

Народные избранники единогласно поддержали его кандидатуру. Выбирали из трех претендентов на должность. Новый руководитель дал присягу работать на благо района и к своим обязанностям приступил незамедлительно.

«Необходимо продолжить то, что уже начато. Мы все прекрасно понимаем, что дальнейшее развитие и промышленности, и сельского хозяйства приведет к тому, что состояние района и, соответственно, наших жителей будет увеличиваться», — сказал глава Абинского района Петр Мироненко.

От имени губернатора региона Вениамина Кондратьева нового главу Абинского района поздравил руководитель краевого департамента промышленной политики Иван Куликов.

«Большую часть жизни вы посвятили родному району, трудились на благо земляков. Сегодня вы вступаете в новую должность, от ваших решений будет зависеть будущее огромного количества семей и благополучие муниципалитета. Вам и вашей команде необходимо искать новые точки в экономике», — отметил Иван Куликов.

Ранее в течение пяти лет район возглавлял Андрей Чабанец, срок его полномочий истек в этом месяце. Сегодня по поручению губернатора Кубани ему вручили орден «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени. За время его руководства Абинский район приобрел статус промышленного, там был модернизирован металлургический завод и реализовано множество инвестиционных проектов в разных отраслях.

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