Новый глава Приморско-Ахтарского района рассказал о планах по развитию муниципалитета

Максим Бондаренко 26 января официально вступил в должность. На церемонии инаугурации руководителя от имени главы края напутствовал вице-губернатор Алексей Копайгородский.

Максим Бондаренко 26 января официально вступил в должность. На церемонии инаугурации руководителя муниципалитета от имени главы края напутствовал вице-губернатор Алексей Копайгородский.

«Основная задача — сделать так, чтобы муниципальный бюджет был еще крепче, еще лучше. Все остальное, что касается всех направлений отраслевых подразделений администрации края, — мы все готовы, все заинтересованы, чтобы на этой территории как никогда воссияло радушие, благополучие, созидание», — сказал Алексей Копайгородский.

Максим Бондаренко принял присягу и рассказал, с чего начнет преображать район.

«Нам с вами предстоит возродить былую славу рыбной отрасли, модернизировать инженерную инфраструктуру, завершить газификацию станицы Степной. Будем повышать качество медицинских услуг, строить детские сады, развивать спорт», — сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

Бондаренко исполнял обязанности руководителя района с декабря прошлого года. Он был избран на должность главы на заседании Совета депутатов16 января.

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