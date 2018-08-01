Новый iPhone будет поддерживать две сим-карты

01 августа в 08:58

Осенью Apple планирует выпустить три модели iPhone, которые будут внешне напоминать iPhone X.

Среди компонентов системы, формирующих отчеты о работе устройства, нашли строки «Статус второй сим-карты» и «Статус лотка второй сим-карты». Также специалисты заметили несколько других упоминаний поддержки новой функции в iPhone.

Ранее также сообщалось, что одна из сим-карт будет виртуальной Apple SIM, как в iPad и Apple Watch. Ее можно перезаписывать, меняя оператора и тариф. Отмечается, что поддержку функции получат лишь iPhone с экранами на 6,1 и 6,5 дюймов.

Осенью Apple планирует выпустить три модели iPhone, которые будут внешне напоминать iPhone X. Они получат безрамочные экраны с вырезом в верхней части и поддержкой Face ID. Два из них оснастят OLED-дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюймов, а третий — 6,1-дюймовой LCD-матрицей. Смартфон с 6,1-дюймовым экраном окажется самым дешевым из линейки и будет стоить около 700 долларов, сообщает Lenta.ru.

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