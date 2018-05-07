Новый лимузин Владимира Путина получит название «Сенат»

Об этом журналистам рассказал и. о. министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он рассказал, что «Сенат» — это седан и лимузин, «Арсенал» — минивэн, а «Комендант» — внедорожник, который выйдет в конце следующего года.

Все наименования происходят от названий кремлевских башен. Марка новых автомобилей — Aurus. Словесное обозначение Aurus образовано начальными слогами слов Aurum (с латинского «золото») и Russia — Россия. Слово Aurum символизирует величие, процветание.

По словам исполнителей проекта, изобразительное обозначение представляет собой стилизованную четырехлучевую звезду с вытянутыми боковыми лучами и символизирует правильность выбранного пути.

Лимузин Aurus «Сенат» 7 мая принял участие в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Публичная презентация «Сенатов» состоится в рамках Московского международного автосалона в августе, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Большом Кремлевском дворце 7 мая прошла инаугурация президента Владимира Путина.

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