Новый материал, используемый для изготовления дешевых топливных элементов

Инженеры из Иллинойского университета в Чикаго создали новый материал для присадки, чтобы увеличить срок службы топливных элементов и снизить их стоимость, пишет news4k.ru. Материал содержит наночастицы тантала и оксида титана. Они дезактивируют свободные радикалы.

Рабочие параметры компонентов определялись методом визуализации атомной структуры. По словам ученых, использование наночастиц диаметром 5 нм позволило снизить содержание перекиси водорода в топливных элементах до 2%, а плотность снизить до 3%.

Как отмечают исследователи, литиевые аккумуляторы обеспечивают пробег электромобилей в 160-480 км, но для их подзарядки требуется много времени. Для изготовления катода используются дорогие материалы.

Топливные элементы, использующие водород и кислород, являются альтернативой литиевым батареям, но катализаторы быстро изнашиваются и стоят дорого. Новая технология решит эту проблему и ускорит развитие водородных технологий.