Новый пистолет Лебедева запустят в серийное производство в 2019 году

Об этом 14 сентября сообщил управляющий директор «Ижевского механического завода» Александр Гвоздик.

«Серийное производство будет в 2019 году, это абсолютно точно. Все оборудование на подходе», — сказал он.

Александр Гвоздик добавил, что изделие будет выпускаться по новым технологиям.

«Оно будет отвечать потребительским свойствам как основного заказчика по теме боевого стрелкового оружия, так и направления гражданского стрелкового оружия», — отметил он.

Впервые прототип пистолета ПЛ-15, концепция которого была разработана вместе со специалистами силовых структур и ведущими российскими спортсменами-стрелками, концерн «Калашников» представил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2015», сообщает ТАСС.

Благодаря конструкции пистолет будет удобно использовать и правой, и левой рукой. Предусмотренный индикатор наличия патрона в патроннике позволит на ощупь определить, заряжено ли оружие, пишут «Известия».

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