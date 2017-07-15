Новый посол России в Турции приступил к работе

Алексей Ерхов 15 июля прибыл на работу в Анкару.

Об этом заявил и. о. пресс-атташе посольства РФ в Турции Александр Лешуков.

«Новый посол России Алексей Ерхов сегодня прилетел в Анкару. В аэропорту его встретил директор департамента протокола МИД Турции Шевки Мютевеллиоглу. Копии верительных грамот будут вручены в понедельник», — сказал Александр Лешуков.

Он добавил, что, несмотря на то, что верительные грамоты еще не вручены, 15 июля по особому приглашению председателя парламента Турции Ибрагима Кахрамана по согласованию с президентом страны Тайипом Эрдоганом Алексей Ерхов будет участвовать в специальном заседании парламента по случаю годовщины попытки переворота, сообщает РИА «Новости».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», посол РФ в Турции Андрей Карлов 19 декабря 2016 года скончался в результате вооруженного покушения в Анкаре. Нападение произошло в Галерее современного искусства. По словам очевидцев, в посла стреляли со спины, когда тот заканчивал речь на открытии выставки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия квалифицирует убийство посла в Турции как теракт. Момент покушения на российского посла попал на видео (18+).

Суд турецкой Анкары в январе по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова арестовал двух человек. Ранее сотрудники прокуратуры Анкары допросили по этому делу пять человек. В марте в Анкаре задержали россиянку, которую подозревают в связи с убийцей посла РФ. Прокуратура Турции установила личности пяти предполагаемых заказчиков убийства российского посла.

Президент РФ Владимир Путин в июне назначил нового посла России в Турции. Алексей Ерхов ранее работал в посольстве в Египте, занимал пост генерального консула РФ в Стамбуле.

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