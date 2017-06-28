Новый сезон чемпионата России по футболу начнется 15 июля

Российская футбольная Премьер-Лига 28 июня официально утвердила календарь на первые восемь туров чемпионата сезона 2017/18.

Первый тур пройдет на день раньше, чем планировалось — 15 июля. Откроют сезон поединки команд «Урал» — «Ростов», «Тосно» — «Уфа» и «Анжи» — ЦСКА, сообщает пресс-служба РФПЛ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» узнал расписание восьми стартовых туров чемпионата России по футболу сезона-2017/18. «Быки» начнут сезон 16 июля игрой в Казани с местным «Рубином».

Вернуться на ленту

Источник