Новый созыв городской думы Краснодара сократят до 36 человек

Изменения внесли в устав Краснодара на 38-м заседании городской думы.

«Предлагаемые изменения в устав прошли обсуждения на публичных слушаниях, соблюдены все необходимые процедуры, и сегодня на голосование вынесен проект изменений, который в том числе предполагает сокращение числа парламентариев в гордуме седьмого созыва», — сообщил начальник правового управления администрации Краснодара Олег Шанявский.

В новой редакции устава, за которую проголосовали депутаты, количество парламентариев сокращено с 48 до 36. Из них 26 депутатов будут избираться по одномандатным округам и 10 — по партийным спискам, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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