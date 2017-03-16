Новым помощником главы Краснодара стал Владимир Вербицкий

Помощником мэра Краснодара Евгения Первышова в марте назначили Владимира Вербицкого. Он уже приступил к работе в администрации города.

Вербицкий будет заниматься публичными проектами администрации, связями с общественностью, интернет-коммуникациями.

«Считаю, что это усиление команды. У Владимира отличный опыт. Думаю, он поможет сделать современнее публичную работу администрации. Сейчас на это есть совершенно очевидный запрос в обществе. Рассчитываю на плодотворную совместную работу с ним. Уверен, что это будет интересно и полезно в первую очередь в направлении общения администрации города и горожан», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник информационно-аналитического управления администрации Краснодара Павел Тычинкин.

Ранее Владимир Вербицкий занимал должность руководителя пресс-службы и отдела PR в компании «Ключавто».

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