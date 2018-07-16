Новым руководителем управления Росреестра по Краснодарскому краю стал Александр Долгов

Заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Вячеслав Спиренков 16 июля представил коллективу нового руководителя.

Представляя Долгова, Спиренков выразил уверенность в том, что все накопленое управлением будет только развиваться.

«Сохранить такие позиции намного сложнее, чем подняться с одного места на другое, но коллективу управления Росреестра по Краснодарскому краю под силу любые вызовы», — сказал он.

Спиренков отметил, что по результатам официального рейтинга системы госуслуг за первый квартал этого года управление по Краснодарскому краю занимает первое место, также очень хорошие показатели у управления по приостановлениям и отказам.

Также активно идет наполнение информацией реестра объектов недвижимости. Около 80% площади Краснодарского края — это сформированные земельные участки. Этот показатель значительно больше, чем в других регионах, сообщает пресс-служба краевого управления Росреестра.

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