Новым вице-мэром Сочи по ЖКХ стал Алексей Толмачев

Ранее занимавший должность заместителя главы города Юрий Паламарчук покинул пост по собственному желанию.
Алексей Толмачев окончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности «Водоснабжение и водоотведение», имеет квалификацию «инженер-технолог».
С января 2018 года занял пост директора департамента ЖКХ администрации города. Ранее исполнял обязанности директора МУП Сочи «Водосток», сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
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