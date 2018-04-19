Новым вице-мэром Сочи по ЖКХ стал Алексей Толмачев

0
1

Ранее занимавший должность заместителя главы города Юрий Паламарчук покинул пост по собственному желанию.

Алексей Толмачев окончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности «Водоснабжение и водоотведение», имеет квалификацию «инженер-технолог».

С января 2018 года занял пост директора департамента ЖКХ администрации города. Ранее исполнял обязанности директора МУП Сочи «Водосток», сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Все новости по теме:

Кадровые изменения кубанской власти

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА