Ранее она руководила управлением здравоохранения Сочи.

С 1 января 2019 года управление здравоохранения администрации города Сочи, которое возглавляла Марина Бралюк, ликвидировали.

Марина Бралюк родилась 8 апреля 1960 года в Кемеровской области. В 1985 году с отличием окончила лечебный факультет второго Московского ордена Ленина государственного медицинского института имени Пирогова. В 1987 году начала работать в нейрохирургическом отделении Республиканской психиатрической больницы министерства здравоохранения Республики Абхазия, где заняла должность врача-электрофизиолога. С 1991 по 1993 год была врачом-электрофизиологом Республиканского нейрохирургического центра.

В 2002 году Бралюк назначили на должность заместителя главного врача по медицинской части городской поликлиники № 2 Сочи. С 2009 года работала заместителем руководителя департамента здравоохранения Краснодарского края, а с 2012 года занимала пост главного врача городской больницы № 8. В 2014 году назначена на должность начальника управления здравоохранения, сообщает пресс-служба мэрии.

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