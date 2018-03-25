Новым худруком МХТ имени Чехова стал выпускник Краснодарского института культуры

За кандидатуру Сергея Женовача выступили главы Вахтанговского и Малого драматического театров, а также худрук Александринского театра.

Деятели культуры охарактеризовали режиссера как человека с хорошим вкусом и добрыми мыслямя, способного продолжить традиции Станиславского.

«Дискуссия, которая ожидаемо открылась после ухода Олега Табакова, убедила нас, что этому великому театру нужен режиссер, чья успешность очевидна, чей опыт достаточен, авторитет неоспорим. Режиссер с талантом педагога. И по итогу широких консультаций мы остановились на кандидатуре Сергея Женовача — художественного руководителя Студии театрального искусства», — говорится в заявлении министра культуры РФ Владимира Мединского.

Приказ о назначении подписал 23 марта. Первым рабочим днем Женовача во главе МХТ будет 23 апреля — спустя 40 дней после смерти Табакова.

Сергею Женовачу 60 лет. Он заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ. Окончил Краснодарский институт культуры, учился на режиссерском факультете ГИТИСа у Петра Фоменко.Работал в Театре-студии «Человек», Театре на Малой Бронной, с 2005 года он основатель и художественный руководитель театра «Студия театрального искусства», сообщает ТАСС.

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