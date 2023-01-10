Новых машин в России на всех не хватит

Эксперт рассказал, откуда россияне начали пригонять автомобили

В России на фоне ухода многих мировых брендов сохраняется дефицит новых автомобилей. Автомобильный эксперт, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал «Блокноту», откуда в страну все же поступают авто, что будет с ценами, и выстроится ли очередь за машинами.

Единственный рабочий канал значительного поступления автомобилей в Россию – это Япония.

«Все механизмы там отлажены и работают на очень низких комиссиях. Поэтому Дальний Восток пару сотен тысяч машин в год импорта. Надо понимать, что в данном случае речь идет о подержанных автомобилях. Также развиваются поставки из Турции, Южной Кореи. Это популярные направления, однако говорить о массовости не приходится», – пояснил Петр Шкуматов «Блокноту».

Китайские автомобили готовы завоевать российский рынок

По его словам, дефицит машин в 2022 году составил порядка одного миллиона штук: «Дилеры пытаются перейти на торговлю б/у автомобилями, либо сами «таскают» машины с пробегом и выставляю их у себя в салонах. Но цены находятся на очень высоком уровне. По сути, автомобили стали недоступны для большинства даже в кредит. Причем машин физически не хватает, чтобы обеспечить спрос. У нас просто для замещения выбывающего парка необходимо 1,5 млн новых автомобилей. Ситуация очень тяжелая», – указал эксперт.

Он подчеркнул, что на рынке складывается странная ситуация: с одной стороны, налицо дефицит машин, с другой – у людей нет денег на их приобретение.

«Объем рынка падает, соответственно, растягиваются эксплуатационные сроки. Очевидно, что часть дилерских центров в этом году будет закрыта. Думаю, что сборка в России даст около 700-750 тысяч машин, причем этот объем будет постепенно расти. Свято место пусто не бывает», – отметил Шкуматов.

В России налицо дефицит новых машин

Он также предсказал в ближайшее время экспансию китайских брендов, про которые мы еще даже не слышали. Кроме того, и другие страны будут пытаться заполнить этот сегмент, в первую очередь речь идет о недорогих автомобилях.

«Думаю, что 2023 год в этом смысле окажется тяжелым, а в 2024 году объемы производства и поставок автомобилей будут заметно расти. Цены, как минимум, стабилизируются, а возможно, даже пойдут вниз», – резюмировал эксперт.

Ранее «Блокнот» рассказывал, что на складах отечественных автодилеров иссякают последние запасы иностранных автомобилей, меньше всего осталось машин популярных брендов.

Автотрейдеры отмечали, что могут предоставить на рынок не более 30 тысяч единиц иностранных авто, которые, при сохранении темпов продаж, закончатся уже через месяц. Отмечается, что модели средней ценовой категории любимых россиянами марок, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault или Volkswagen найти можно с трудом. На складах остаются в основном дорогие представители китайского автопрома.