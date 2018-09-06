НТВ выпустит фильм-расследование о подготовке иностранных наблюдателей на выборах

Документальный фильм «Потусторонний голос» покажут 7 сентября в 18:15.

«Как за границей к Единому дню голосования подготовили независимых наблюдателей? О чем они заявят сразу после выборов? Новые хитроумные схемы финансирования в обход закона об иностранных агентах. Почему после нападения на журналистов Роман Удот так и не вернулся в Москву? С кем еще ему бы не хотелось встречаться в России?» — анонсирует фильм телеканал НТВ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани 9 сентября, как и во многих других регионах России, пройдет Единый день голосования. Участие в муниципальных выборах примут 700 кандидатов.

На выборах в крае будут работать более 2,5 тыс. человек — члены комиссий, наблюдатели, волонтеры.

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