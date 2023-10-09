Нуриддинжан Исмаилов был принят Эрдоганом

Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинджон Исмаилов отправился в Турцию и принял президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Сегодня, 9 октября, состоялся четвертый съезд правящей партии «Справедливости и развития» Турции. Принимавший в ней участие Раджаб Тайип Эрдоган принял спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинджона Исмаилова.

Сообщалось, что в ходе встречи узбекско-турецкие отношения будут развиваться в форме двусторонних и многостороннего сотрудничества в последующие годы. Было отмечено, что отношения между регионами значительно оживились и приобретают регулярность.

Кроме того, Нурдинджон Исмаилов встретился с председателем Великого Национального Собрания (парламента) Номаном Куртулмуш.

На встрече была отмечена деятельность Узбекско-турецкой межпарламентской группы дружбы и ряд позитивных мероприятий, проводимых в ее рамках, а также вопросы вывода межпарламентских отношений на новый уровень. обсуждались уровень и укрепление сотрудничества.