Нурмагомедов извинился за свое поведение после боя с Макгрегором

Российский боец 7 октября на пресс-конференции принес извинения за поведение после боя, при этом заявив, что все равно остается непобедимым и абсолютным чемпионом.

«Я хочу извиниться перед всем Вегасом, Атлетической комиссией. Это плохо, но как люди могут говорить мне, зачем я перепрыгнул через ограждение, когда кто-то говорит про мою религию, про моего отца. ММА — это не спорт с оскорблениями, это спорт, в котором уважают соперника, я хочу, чтобы так было, хочу изменить эту игру», — сказал Хабиб Нурмагомедов.

Спортсмен добавил, что уверен в том, что его также накажет отец.

«Знаю, что отец накажет меня, когда я вернусь домой, но я непобедимый и абсолютный чемпион», — сказал Нурмагомедов.

Также на пресс-конференции было объявлено, что Нурмагомедов может быть лишен титула чемпиона UFC в случае длительной дисквалификации. Об этом сказал президент UFC Дэйна Уайт.

«Хабиб может быть оштрафован или дисквалифицирован. Если дисквалификация будет длительной, то, конечно, мы лишим его титула. Конечно, будут санкции. Парень, который прыгает ногами в толпу, больше не будет драться здесь», — сказал глава UFC.

По словам Уайта, он не вручил Нурмагомедову пояс в октагоне, поскольку боялся спровоцировать новые беспорядки в зрительном зале.

«Мы не давали ему пояс, потому что фанаты были просто сумасшедшими. Хабиб сказал мне: «Арестуйте меня, но дайте мне пояс». Я очень расстроен из-за всего этого — это не наш уровень мероприятия, мы так не делаем. Я осуждаю тех, кто напал на Макгрегора — эти люди не имели отношения к бою. Конор проиграл, но для него это — спорт. Если вы фанат единоборств, то вы должны признать — Хабиб выиграл бой, он был хорош, он повалил Конора, победил его. Но затем произошло это, Хабиб мог уйти чемпионом, неоднозначная ночь для него», — цитирует главу UFC ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Лас-Вегасе 7 октября в рамках турнира UFC 229 состоялся бой за титул чемпиона UFC в суперлегком весе между российском бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Бой завершился победой Нурмагомедова.

После завершения поединка в зрительном зале началась драка с участием команд российского и ирландского бойцов. Разнимали дерущихся многочисленные охранники, а также сотрудники полиции. В момент потасовки несколько человек попали в октагон, где напали на Макгрегора.

UFC заморозила выплату гонорара Нурмагомедову из-за драки со зрителями за пределами ринга.

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